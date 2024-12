Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato durante una lite

Grave episodio nel territorio di Bomporto dove,una, sarebbe spuntato un coltello. Una persona è stata ferita all’addome e, per questo, è stata ricoverata in ospedale. Le ferite sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Coinvolti due uomini di origine magrebina. Sul movente dell’efferato gesto sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri che, per la dinamica dei fatti, potrebbero contestare all’aggressore il tentato omicidio. Anche sul movente sono in corso accertamenti, anche cercando eventuali testimoni o riprese delle telecamere di sorveglianza.