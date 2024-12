Ilpescara.it - Abruzzo in "fascia arancione" per le morti sul lavoro: 14 decessi nei primi 10 mesi del 2024

Leggi su Ilpescara.it

L'con 14suldall'inizio del, è in "" nella mappa delle regioni italiane stilata dall'Osservatorio sicurezza sule ambiente Vega Engineering di Mestre in merito aidiecidell'anno in corso. Il presidente dell'Osservatorio Mauro Rossato.