Sport.quotidiano.net - A Tolentino. Sessanta ragazzi al raduno scouting

Leggi su Sport.quotidiano.net

Erano circa 60 ipresenti alche si è svolto aorganizzato dallo staffdel Perugia. Due le categorie interessate, i giovani 2012 e 2013, provenienti principalmente dalle società marchigiane fra cui anche l’Asd Vadese e la Polisportiva Santa Maria Apparente, affiliate al Perugia calcio. Presenti il responsabile settore giovanile D’Andrea, il responsabileMarino, il responsabile attività di base Raschi, il coordinatoregiovanile Maio e l’allenatore Under 13 biancorossa Campese. I raduni proseguiranno anche in Toscana, Lazio e in Umbria.