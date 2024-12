A Natale sosteniamo l’economia locale | l’appello di Stefano Calandra

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 6 dicembre 2024 – In vista delle festività natalizie,, capogruppo della Lega a Fiumicino, invita tutti i cittadini a fare scelte consapevoli per i loro acquisti natalizi. “Quando pensate ai regali diquest’anno, scegliete di fare la differenza. Acquistare nei negozi locali e nelle imprese familiari del nostro territorio non è solo un gesto di supporto alla nostra economia, ma un vero aiuto concreto a chi mette passione e dedizione nel suo lavoro quotidiano,” dichiara.“Ogni acquisto fatto a Fiumicino non rappresenta solo un dono sotto l’albero, ma è un gesto di solidarietà verso chi è il cuore pulsante della nostra città.”Sostenere le attività locali significa contribuire attivamente alla crescita e al benessere della comunità di Fiumicino.