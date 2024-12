Lanazione.it - A Firenze torneo basket in memoria don Luciano Genovese

Leggi su Lanazione.it

, 6 dicembre 2024 - A canestro, ricordando don. Si svolgerà il 7 e l'8 dicembre ail primonazionale diintitolato al sacerdote scomparso nel 2022, per oltre 50 anni parroco della chiesa di Santa Caterina da Siena a Coverciano, fondatore e per tanti anni presidente della Sancat. La manifestazione, si legge in una nota, è riservata alla categoria under 13 maschile ed è stata presentata a Palazzo Vecchio. "Ringraziamo ancora una volta donche ha fatto tanto per la nostra città - sottolinea l'assessora Perini -. Questofarà vedere quanto sia importante la presenza di un parroco in un Quartiere, in questo caso non solo per fare aggregazione ma anche per dare la possibilità a tante bambine e bambini di praticare sport. Bene che la Sancat abbia organizzato una manifestazione come questa.