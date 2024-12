Palermotoday.it - "A' Ciaramedda", il tradizionale canto natalizio suonato dal cantautore siciliano Giampiero Amato

C’è stato un tempo in cui i regali non si trovavano sotto l’albero di Natale, erano tempi diversi, per certi versi più genuini e certamente modesti. Una semplice canzone bastava a scaldare i cuori nelle fredde serata invernali in Sicilia, sicuramente una gioia per l’anima e per il sorriso dei più.