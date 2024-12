Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Beaver Creek, canale in chiaro, streaming

Siamo finalmente arrivati al momento dell’entrata in scena degli uomini jet nella Coppa del Mondo di sci2024/2025 a(Stati Uniti) al maschile. In arrivo c’è unaliberasul “Birds of Prey” in Colorado.il programma comincia con lalibera, si proseguirà poi domani con il supergigante e si arriverà domenica con il gigante. Saranno le prime gare veloci di questa stagione: torneremo a vedere all’opera Marco Odermatt dopo l’uscita nel gigante inaugurale di Soelden, debutterà Dominik Paris così come Vincent Kriechmayr, mentre non ci sarà Aleksander Aamodt Kilde che salta tutta la stagione. Occhio anche al francese Cyprien Sarrazin che l’anno scorso in velocità fu il principale avversario di Odermatt.Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLalibera maschile disarà visibile su Eurosport 1 per gli abbonati e insu Rai 2.