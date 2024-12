Calcionews24.com - Zoff: «Tra Lazio e Napoli saranno due sfide spettacolari; Conte ha rivoluzionato la squadra e Baroni non mi ha sorpreso; e su Meret e Provedel…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Dinosul, le sue due ex squadre che si affronteranno nei prossimi giorni prima in Coppa Italia e poi in Campionato Quattro giorni di grande intensità sulla Roma-, dove partenopei esi affronteranno due volte nel giro di 4 giorni: questa sera all’Olimpico in Coppa Italia e .