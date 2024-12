Anteprima24.it - X Factor, lunghe file a Napoli in attesa dello show

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoai cancelli di accesso a piazza Plebiscito, a, a due ore dall’avvio della finalissima di Xche per la prima volta si svolgerà in modalità open, fuori da uno studio televisivo. Saranno circa in sedicimila a riempire l’agorá simbolo della musica nel capoluogo partenopeo per una serata che si preannuncia ricca di emozioni. Sul palco ci sarà anche Robbie Williams: l’ex Take That ha provato nel pomeriggio, ripreso inconsapevolmente dalle telecamere di Sky che hanno regalato l’immagine dell’artista ai fan in. L'articolo Xinproviene da Anteprima24.it.