Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, non basta il coraggio alla Bartoccini MC Restauri: Busto si impone 3-1

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 dicembre, laMCPerugia lotta col coltello tra i denti in casa della Eurotek UybaArsizio, ma torna sconfitta per 3 a 1 nonostante una prestazione che, seppur non porti in dote punti, riscatta ampiamente quella dell’ultimo fine.