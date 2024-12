Lanazione.it - Visioni artificiali e ’cloni’ nell’archivio online

Sarà possibile visitare l’Atelier Digitale in via della Quercia a Montelupo Fiorentino grazie alla Pro Loco. Un calendario non è ancora stato stilato ma le visite saranno svolte a partire dalla prossima primavera. L’accesso sarà gratis per gli iscritti alla Pro Loco. L’Atelier Digitale è stato realizzato in un sistema tecnicamente complesso. Il primo passo è stato l’acquisizione in 3D delle due opere grazie a un intervento di una specialista del settore, la professoressa Grazia Tucci dell’Università di Firenze che ha compiuto la stessa operazione con il celebre David di Michelangelo, il cui clone è stato esposto a Dubai per l’Expo 2021. Il secondo step ha visto il coinvolgimento del MICC, che, sotto la guida del professor Del Bimbo ha sviluppato uno specifico programma che integra differenti moduli di intelligenza artificiale: un sistema di visione artificiale che consente al visitatore di muoversi nello spazio e vedere la rotazione dell’opera digitale tridimensionale, compresa la sua ombra, oltre che un sistema di riconoscimento del parlato che consente di instaurare un colloquio diretto con lo spettatore e un modello linguistico basato su Chat Gpt che risponde in modo esauriente ai quesiti posti.