Teleclubitalia.it - Villaricca, sventato furto di un’auto in via Napoli: ladri in fuga

Leggi su Teleclubitalia.it

Tentatodinella notte a, in via. I malviventi hanno preso di mira una Fiat 500, forzando la portiera con l’obiettivo di rubarla. Tuttavia, qualcosa sembra essere andato storto costringendo iad abbandonare il veicolo e a fuggire prima di essere scoperti.diin via: .L'articolodiin viainTeleclubitalia.