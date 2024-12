Reggiotoday.it - Villaggio dei dolci di Natale, tutto pronto con i maestri pasticceri

Leggi su Reggiotoday.it

Accanto al work in progress di piazza Duomo, anche in piazza Italia sono state installate le casette in legno che ospiteranno ildeinatalizi. La sezione gastronomica è stata separata da quella delle restanti iniziative di animazione territoriale delle feste (gestite da Progetto.