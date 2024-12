Palermotoday.it - Villaggi di Natale, piste di pattinaggio sul ghiaccio e concerto a lume di candela: cosa fare nel weekend

Sarà un weekend tra sacro e profano quello dell'Immacolata a Palermo e provincia. In pieno centro, in via Maqueda, inaugura la fiera di"Christmas Town"; in provincia, a Torretta, cibo protagonista con la sagra della "vastedda", ma anche tour guidati dedicati alla Madonna in abbazia a San.