Messinatoday.it - VIDEO | "Stop caro voli Natale 2024", scende in campo la regione: ecco come ottenere lo sconto

Leggi su Messinatoday.it

Un milione di biglietti aerei rimborsati in un anno. E laraddoppia lo, portandolo dal 25 al 50%, per quei siciliani che desiderano raggiungere l'Isola per le feste estendendo il beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove. Sono alcune delle misure introdotte dal.