Perugiatoday.it - VIDEO Il Manifesto della comunicazione non ostile, Spera: “Garantire un linguaggio inclusivo e accogliente”

Leggi su Perugiatoday.it

Il Comune di Perugia ha aderito alnon, un’iniziativa promossa dall’associazione “Parole OStili” di Trieste per sensibilizzare contro la violenza nelle parole, in particolare sui social. Il, progettato per le pubbliche amministrazioni, propone dieci.