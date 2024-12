Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2024 ore 17:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 5 DICEMBREORE 16.20 FEDERICO ASCANIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULAREINCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA CENTRALE DEL LATTE.E UN ALTRO INCIDENTE SULLA COMPLANARE TRA ANAGNINA E APPIA.SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E SI PROCEDE A RILENTO TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA.IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUDSUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E L’INIZIO DELLA COMPLANARE DIREZIONE RACCORDO ANULARE. E SULLA COMPLANARE INCIDENTE TRA TOR CERVARA E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.SULL’A1NAPOLI CODE DI 2 KM PER L’INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE TRA ORVIETO E FABRO DIREZIONE