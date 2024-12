Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2024 ore 09:45

DEL 5 DICEMBREORE 09.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLIPER UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI,RESTA CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREZIONE NAPOLI, ALL’INTERNO DEL TRATTO IL TRAFFICO è BLOCCATO E SONO TRE I CHILOMETRI DI CODAIL TRAFFICO IN DIREZIONE NAPOLI è DEVIATO SULLA A24 IN DIREZIONEDA QUI PERCORRE IL RACCORDO ANULARE E PRENDERE LA DIRAMAZIONESUDCI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE SI SONO FORMATE CODE PER TRE CHILOMETRI, IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREUN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINAPROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARECODE QUI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA POI RALLENTAMENTI DLLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINAIN ESTERNA SI RALLENTA DALLA-FIUMICINO ALLA PONTINA, DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINASUL TRATTO URBANO DELLA A24,VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA DA TOGLIATTIE IN USCITA FILE DA TOR CERVARA AL RACCORDOSULL’ARDEATINA, RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DA SANTA PALOMBA A FALCOGNANA, VERSOINFINE, SULLA NOMENTANA SI STA IN CODA DA VIA PRATO LAURO ALLA ROTARIA PER VIA PALOMBARESE, NELLE DUE DIREZIONIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral