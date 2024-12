Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2024 ore 08:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 5 DICEMBREORE 07.30 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO I LUOGHI DI LAVOROAPRIME CODE SUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINAIN ESTERNA SI RALLENTA DALL’AURELIA A PESCACCIO A SEGUIRE DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANASI STA IN CODA SULLE DIRAMAZIONI NORD E SUD NELL’ORDINEDAL BIVIO PER SETTEBAGNIE DA TOR VERGATA, NEI DUE CASI FINO AL RACCORDO ANULARE E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRODIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIAD APRIMA PORTA A VIA DEI DUE POINTICODE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI, IN TUTTI I CASI VERSO IL CENTROSITUAZIONE ANALOGA, CODE SU VIA NOMENTANA MONTE CERVINO FINO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE,CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTELNOTUTTO IN DIREZIONEOR AIL TRASPORTO PUBBLICOSULLA FERROVIA FIRENZE-PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI AREZZO LA CIRCONE è RALLENTATAI TRENI ALTA VELOCITà, INTRERCITY E REGIONALI COINVOLTI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 30 MINUTIIN CHIUSURA IL METEOPRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 – 36 OREPREVISTI SULLA NOSTRAVENTI FORTI SETTENTRIONALI SUI VERSANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SUI SETTORI COSTIERI E MONTUOSI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTEÈ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral