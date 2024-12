Palermotoday.it - Vertenza Almaviva, verso la scadenza della cassa integrazione: "Proveremo a salvare 300 famiglie"

Leggi su Palermotoday.it

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha ribadito oggi il suo pieno impegno per individuare una soluzione concreta alla, in vistaprevista per il 31 dicembre prossimo. "Non possiamo permetterci di ignorare l’impatto.