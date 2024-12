Lanazione.it - Versiliana pure d’inverno. Un cartellone per le festività

Lasi apre al pubblico anche in inverno: promessa mantenuta dalla neopresidente della Fondazione Paola Rovellini che, a poche settimane dal suo insediamento alla guida dell’Istituzione culturale versiliese, lancia un programma di iniziative che animeranno laper tutto il periodo delle feste, inaugurando una stagione invernale ricca di eventi per grandi e piccoli. Così, il parco culturale attorno alla storica villa di Gabriele d’Annunzio diventerà, anche fuori stagione, un punto di riferimento per cultura e intrattenimento durante le feste natalizie con un’offerta che spazierà dai celebri “Incontri al Caffè”, alla novità del “Cinemerenda” per bambini e famiglie e appuntamenti speciali, che accompagneranno il pubblico per cinque weekend, dal 7 dicembre fino all’Epifania.