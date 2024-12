Ilgiorno.it - Valmadrera, capriolo a spasso sulla Statale: catturato e lasciato libero nel bosco

(Lecco), 5 dicembre 2024 - Bambi in slalom tra gli automobilisti in fila. Gli agenti della Polizia provinciale di Lecco questa mattina hannoun giovane639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate trae Malgrate. A segnalarlo sono stati gli automobilisti in coda, che se lo sono ritrovati a vagare in mezzo al traffico. I poliziotti della Provinciale, lo hanno bloccato all'interno di un'attività commerciale, dove si è infilato nel tentativo di scappare. Oltre a non provocare incidenti, non era ferito né presentava problemi. Era solo molto spaventato e agitato. Gli agenti del Nucleo faunistico lo hanno così trasferito altrove in sicurezza, in mezzo ad un, lontano da strade e case, e poi, allo stato brado.