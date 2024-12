Ilgiornaleditalia.it - Usa, il Congresso blocca 24 mld$ di “aiuti” militari all’Ucraina, speaker camera Johnson: “Non decide Biden sulla questione”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Come ha sottolineato, ladei Rappresentanti si aspetta che, dopo il suo insediamento, Donald Trump "cambierà le dinamiche della guerra in Ucraina", in modo che Kiev non abbia bisogno di finanziamenti Niente da fare per. I 24 miliardi di dollari di "che ave