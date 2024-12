Feedpress.me - Urso, 320milioni per l'autoproduzione di energia da rinnovabili. Fondi a Calabria e Sicilia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha firmato il decreto «Sostegno per l'dida fontinelle Pmi» che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’dielettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici.