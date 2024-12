Ilrestodelcarlino.it - Un’opera di Ago esposta a Roma ’Salutando’ alla mostra sul Futurismo

C’è anche un po’ di Modena nella‘Il tempo del’, inaugurataGalleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea die visitabile fino al 28 febbraio. Tra le opere che illustrano il rivoluzionario movimento d’avanguardia fondato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti, infatti, c’è anche la fotografia ‘Salutando’ di Anton Giulio Bragaglia (fotodinamica, 1911, in foto) che fa parte del patrimonio gestito da Fondazione Ago: rientra nella collezione della Galleria Civica del Comune di Modena nell’ambito del fondo di Franco Fontana. L’immagine è considerata l’evento fondativo del ‘fotodinamismo’ dei fratelli Anton Giulio e Arturo Bragaglia, che concepirono la fotografia del movimento come energia in atto e colsero la vita ‘nel suo apparire rapido e fugace’. Fu nel luglio del 1911 che Anton Giulio spedì da Frosinone la fotodinamica ‘Salutando’, nella quale un uomo di profilo, ripreso finometà del busto, accennava un rapido inchino di saluto.