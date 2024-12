Today.it - Una busta con tre proiettili all'avvocato di Filippo Turetta, la reazione di Gino Cecchettin

Leggi su Today.it

Treavvolti in un foglio bianco e spediti per posta come una lettera qualsiasi. Sono stati recapitati all'Giovanni Caruso, il difensore di. L'inquietante consegna nello studio padovano del professionista è avvenuta ieri, 4 dicembre, e oggi il legale ha.