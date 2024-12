Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2024: Ida non vuole più vivere a Palazzo Palladini!

Leggi su Comingsoon.it

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Unalin onda il 6, in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Ida non accetterà l'aiuto di Raffaele e vorrà lasciare per semprementre Nunzio avrà un faccia a faccia con Diana.