Un dono a tutti i bambini. C’è la cassetta dei sogni

Babbo Natale sta per mettersi in viaggio con la sua slitta carica di doni e, anche quest’anno porterà quello chedesiderano, compresi coloro che appartengono alle famiglie meno fortunate. A raccogliere i loromessi nero su bianco su una letterina pensa la classicadi colore rosso che per il 19° anno il gruppo informale "Quelli che crenel Natale tutto l’anno" ha posizionato. Fino al 20 dicembre lasarà al circolo sardo Logudoro di via Santo Spirito a Pavia dove i piccoli potranno portare i loro desiderata. Quindi laverrà aperta e isi materializzeranno. "Diverse associazioni ci chiedi presentare al circolo le loro iniziative – ha detto la presidente Paola Pisano –, ma non accettiamo. Delladelle lettere per Babbo Natale, invece, siamo felici perché è un’iniziativa lodevole".