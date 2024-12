Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-12-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale ritrattati l’ascolto della redazione da parte di Francesco Vitale in studio una guerra civile siriana sa mai caduta in mano agli insorti liberate subito centinaia di detenuti l’esercito rialzate ha confermato di essersi ritirato dalla quarta città più grande della serie a 150 km nelle ore precedenti erano saltate le Telecomunicazioni in Francia cade governo bernier all’eliseo per le dimissioni il capo dello Stato parla questa sera alle 20 non discorso televisivo secondo indiscrezioni di stampa Macron avrebbe intenzione di nominare un nuovo premier entro 24 ore 1 tu area servizio di clan Maxi operazione contro la Ndrangheta oltre 25 persone arrestate anche politici a un ex consigliere comunale avrebbero favorito la cosca calabrese Tripodi sia al fine di conseguire vantaggi patrimoniali illeciti che di mantenere e rafforzare la capacità operativa del sodalizio cronaca si stava imbarcando per in Siria fermata una ragazza di 19 anni pronta ad annullarsi nel l’isis la ragazza originaria del Kenya ma residente a Milano si radicalizza Tevere in partenza per la Turchia per poi raggiungere la Siria Coppa Italia questa sera in campo Orazio Napoli chiude il programma della prima settimana degli Ottavi ieri Fiorentina Empoli nei tempi regolamentari di azzurri e con chi ti sposi tu il viola con che ne so a che ora finisce Se uno Bologna Monza 40 noi per il momento ci fermiamo qui a voi gli auguri di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa