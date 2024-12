Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-12-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio mi serve Vale d’Iseo per consegnare le dimissioni del suo governo durato appena tre mesi dopo il voto di sfiducia in Parlamento Macron che vuole risolvere al più presto la crisi e nominare un successore parole francesi questa sera in diretta TV alle 20 secondo mese la fine del governo Garnier Riduce la probabilità di un consolidamento delle Finanze pubbliche Dunque è un evento negativo per il credito in un report sulle operazioni militari nella striscia di Gaza Amnesty International parla di risultati schiaccianti che dimostrano che questo è un genocidio che deve finire adesso ma il documento definitivo fabbricato è completamente falso dal governo italiano e respinto anche la filiale italiana della NG che parla di conclusioni per determinate e sottolinea che non è stata coinvolta nella ricerca di finanziamenti Andrea stesura del rapporto e non accetta i suoi risultati smantellamento forze dell’ordine è un’associazione mafiosa di matrice ndranghetista nel territorio Bresciano 25 misure cautelari gli inquirenti parlano di estorsioni traffico di armi e droga ricettazione Azzurra e reati tributari riciclaggio nonché di scambio elettorale politico-mafioso tra gli arrestati un ex consigliere comunale di Brescia in quota Fratelli d’Italia Giovanni Acri finito ai domiciliari una religiosa Suor Anna Donelli ritenuta a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i detenuti in carcere e Mauro Galeazzi esponente della Lega nel comune di Castel Mella nel bresciano arrestato in passato per tangenti e poi scarcerato e assolto via libera finale della camera al Decreto fisco Si prevedono fondi per il programma RFI e per il servizio civile universale rifinanziamento di ape sociale 2020 quattro e quattro milioni in favore diper il Giubileo misure rinvio gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite IVA sotto i €170000 con possibile rateizzazione il film italiano il peso crescere dello 05 * neldello 0 3% nel 2025 secondo le prospettive di lì state Le previsioni sono inferiori a quelle del governo che ha fissato l’asticella della crescita l’un percento quest’anno il prossimo Inoltre l’effetto degli interventi della manovra sul PIL risulta positivo nell’intero triennio 2020 527 di poco inferiore a 2 decimi di punto nel 2025 nel 2026 di poco superiore ai decimi nel 2027 voltiamo pagina tabaccari Mohamed è una 19enne nato l’ingegnere si vede nel Milanese è stata fermata con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale mentre 5 giorni fa il 30 novembre si stava per imbarcare all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo per la Turchia per poi raggiungere la serie e andare a combattere nello scenario di guerra in corso per l’isis dopo un processo di radicalizzazione per il Jeep a completa disposizione della isiata gli agenti di polizia che stanno investigando sull’omicidio del treno di United network Brian Thompson a Manhattan hanno recuperato una bottiglia al cellulare che appartengono al killer che potrebbero essere mentali per rintracciarlo secondo fonti citate dalla CNN Thomson aveva delle guardie del corpo come tutti i manager della società che vinceva che la più grande compagnia assicurativa americana e noi prima ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto recati in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa