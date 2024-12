Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-12-2024 ore 07:10

dailynews radiogiornale giovedì 5 dicembre Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara economia in primo piano il governo sta lavorando per incrementare il fondo Automotive raggiungere una cifra che ti almeno equivalenti o anche superiore alle risorse del vecchio fondo vero 750 milioni di euro la togliere il ministro ultra margine del Question Time alla camera ma stavolta alle risorse così significativa e torno alle volte a tutti e supportare le imprese e loro investimenti produttivi e non ad incentivi frontone da stellantis dice il ministro mi aspetto novità concrete deve di affermare la centralità dell’Italia le opposizioni continuano ad insistere però dizione di giorno il cane in Parlamento che dice in questi frangenti bisogna rimanere uniti i sindacati il 12 dicembre a Torino incontro al responsabile Europa di stellantis imparato il visto del tavolo al minimo il 17 abbiamo al momento via libera tra le polemiche al decreto sui flussi il provvedimento diventa Definitivo tra le novità del testo c’è un nuovo elenco dei paesi considerati sicuri come in Bangladesh Egitto e Marocco meloni incontra orban un altro per accedere del proprio sui paesi sicuri condiviso il modello Albania la giudice apostolico lascio la magistratura fu la prima non applicare il decreto sul trattamento dei migranti in arrivo da Paesi sicuri del CSM bocce provvedimenti sui migranti alle Corti d’Appello intanto si può fidare una nuova stretta sui tronisti il Governo è al lavoro ad un decreto che punterebbe ad estendere ulteriormente il divieto di pubblicazione degli atti di indagine misure S questi il provvedimento atteso lunedì 9 dicembre in consiglio dei ministri mentre Svizzera di forma della Corte dei Conti modifiche Dopo alcune critiche dei giudici contabili e i rilievi di Mattarella nuovamente l’economia loc si esprime cauto ottimismo sia sulla crescita mondiale sia su quella italiana pur evitando la massima cautela da conflitti e protezionismo rischi per l’economia globale inizio a ribasso rispetto alle previsioni intermedie di settembre in Italia dovrebbe esserci una crescita del 1% l’anno prossimo e del 1,2 l’anno successivo ha dichiarato il capo economista Alvaro Pereira Aggiungendo che nella penisola le cose stanno andando piuttosto bene in diversi settori nel bollettino Nox è il PIL dell’Italia viene segnato allo 0,9% e 2025 al 1,2 2026 in lieve calo rispetto allo 0,8 del 1,1% di 2 mesi fa ma sull’economia Europea arriva l’allarme della presidente della BCE lagarde si indebolisce le breve termine servono investimenti con tutti per stimolare la crescita dice restare i vigili sui tassi nessun impegno in anticipo sul percorso la cronaca Giulia Cecchetti è stata uccisa non solo della mamma di lenta di Filippo Turetta ucciso della giustificazione dal menefreghismo verso tutti i segnali che anticipano i femminicidi lo dici a Elena cecchettin e commenta così la sentenza che ha condannato all’ergastolo Filippo Turetta parole che arrivano ieri il giorno in cui suo padre Gino cecchettini con le istituzioni ha stretto un patto per fare in modo che altri padri madri fratelli e sorelle non piangere altre Giulie decapitato una busta con i tuoi Proietti dell’avvocato Giovanni Caruso difensore di Turetta rilegare è stata disposta una misura di vigilanzain chiusura patente di guida tessera sanitaria europea della disabilità tutte su una stessa applicazione a portata di click Inside inizio la rivoluzione digitale con la prima fase di It Wallet il portafoglio digitale che da ieri è disponibile per tutti i maggiorenni totale di circa 43 milioni di persone posso aggiornare o installare l’App io sul proprio smartphone accedere con la propria identità digitale con spid per utilizzare nuova funzionalità documenti su io cercando su base volontaria gratuita la versione digitale per i documenti nella sezione portafoglio I documenti possono essere usati dal vivo al posto dei corrispettivi fisici era l’ultima Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa