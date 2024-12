Ilfattoquotidiano.it - Uccise con 56 coltellate Rossella Nappini, l’ex compagno condannato all’ergastolo: riconosciuta la crudeltà

Era il 4 settembre dell’anno scorso quando l’infermierafu uccisa con una serie dinell’androne di un palazzo. Oggi, che non accettava la fine della relazione, è stato. Adil Harrati, 46 anni di origine marocchina, era stato fermato il giorno dopo il femminicidio. A infliggere il fine pena mai i giudici della I Corte di assise di Roma. All’imputato è statal’aggravante dellama non quella della premeditazione.La tragica aggressione a, non ultima di una lunghissima serie l’anno scorso, avvenne in pieno giorno. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Procura della Capitale, aveva instaurato una relazione con la donna, che lavorava all’ospedale San Filippo Neri, per ottenere anche la sua regolarizzazione sul territorio italiano.