Tumori, Miss Italia con Lilt contro il cancro al seno, camper in tappe concorso

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – '' in campo, insieme alla Legana per la lotta ai),ilal. Ildi quest'anno sarà caratterizzato, infatti, anche dall'attenzione alla prevenzione e dal coinvolgimento delle ragazze che saranno destinatarie delle informazioni ma anche 'messaggere' per le altre donne in tema di attenzione alla salute. .