Quotidiano.net - Trump nomina una sua donatrice alla guida delle piccole imprese

Leggi su Quotidiano.net

Donaldhato Kelly Loeffler, ex senatrice della Georgia,della Small Business Administration. Lo riporta il New York Times. Loeffler ha donato quasi 4 milioni di dollari ai repubblicani nella campagna per le elezioni di quest'anno, di cui circa 2,5 milioni di dollari al presidente eletto.