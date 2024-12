Ilgiornaleditalia.it - Trapianti, cuore artificiale in attesa di organo donato: da ponte a speranza definitiva

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per pazienti con insufficienza cardiaca grave o terminale opzione già utilizzata ma poco conosciuta Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Le lunghe attese per un trapianto dipotrebbero diventare meno gravose e sfinenti per i pazienti con insufficienza cardiaca terminale, costretti a ospeda