Traffico Roma del 05-12-2024 ore 19:30

Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis degli apprendimenti code anche in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina codain uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare su via dei Fori tratto della tangenziale code perlavori tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense e via dei Campi Sportivi in questo caso ilè dovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 21 la Lazio ospita il Napoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia previsto il consueto piano trasporti divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilanche su via Flaminia al della Vittoria è sul Lungotevere e questa notte per lavori dalle 21 e fino alle 16 mattina chiusi sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia in direzione di piazzale Flaminio deviazioni anche per il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito