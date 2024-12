Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-12-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico tratto della tangenziale con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code sempre su via del Foro Italico nel fine settimana del 7 e 8 dicembre e poi quello del 14 e del 15 dicembre tra le 7:30 e le 16 chiuso il tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico da questa mattina lavori di potatura in via di Boccea tra Largo Gregorio XIII e via Federico Galeotti modifiche alla viabilità nel tratto interessato dai lavori con possibili ripercussioni perdi zona il termine degli interventi è previsto per il prossimo 20 dicembre all’Olimpico alle 21 la Lazio ospiterà il Napoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha previsto il consueto piano tra con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilsu via Flaminia al della Vittoria sul Lungotevere e sulla tangenziale e questa notte per lavori dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina a Chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia in direzione di piazzale Flaminio deviazioni anche per il trasporto pubblico In collaborazione con Luce Verde infomobilità