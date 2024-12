Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-12-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato su tangenziale Tra le uscite per Nomentana e Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi rallentamenti poi in via Ostiense all’altezza di via del mare sulla stessa via del Mare all’altezza dell’incrocio per l’ostiense via di Decima edizione della Maglianarallentato anche sul viadotto della Magliana tra Viale Newton e via del Cappellaccio in direzione Laurentina circolazione a rilento poi in via Aurelia tra la stazione e la circonvallazione Cornelia verso Piazza Irnerio è ancora chiusura alin Corso su via di Tor Cervara per lavori di potatura a Trabia di Cervara Invia costi infine è da ricordare che il 7 dicembre scatta il piano della mobilità di Natale per tutto il periodo sino al 6 gennaio le zone alimitato di centro e Tridente saranno chiuse con un orario prolungato dalle 6:30 alle 20 In collaborazione con Luce Verde infomobilità