Traffico Roma del 05-12-2024 ore 10 | 00

LuceverdeUn saluto dalla redazione chiuso per un incidente il tratto della A1Napoli tra il bivio per la A24Teramo è l’uscita per la diramazioneSud indirizzo Napoli coinvolti due mezzi pesanti ilall’interno del tratto chiuso è bloccato in 3 km di coda intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra via della Bufalotta via Tiburtina code a seguire anche tra Appia e Pontina code persul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est trafficata la stessa agenziale con code tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra Corso di Francia & via Nomentana in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code tra il raccordo è via dei punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via Curtatone via dei Prati Fiscali trafficata allaFiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito