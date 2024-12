Puntomagazine.it - Torre Annunziata: in auto kit del rapinatore. pistola passamontagna e guanti

Tre giovani di ventidue, ventuno e diciannove arrestati dai Carabinieri adopo un tentativo di fugaUn’con targhe coperte in via vittorio veneto e i carabinieri della sezione radiomobile dia poche decine di metri.Il particolare non sfugge ai militari e la pattuglia, di contro, non passa inosservata ai 3 in quella Fiat Panda nera. L’inseguimento parte immediatamente. Lampeggianti illuminano le strade della città fino in piazza risorgimento, nei pressi della stazione ferroviaria.Bloccati prima di un possibile tentativo di fuga a piedi, C. B. (21enne), V. C.(22enne) e B. A. (19enne). Tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.Nel veicolo, infatti, i carabinieri troveranno due, un cacciavite, un coltello a serramanico e unareplica di una Glock, senza tappo rosso.