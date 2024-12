Lanazione.it - Torna il Florence Serial Killer Museum

Firenze, 5 dicembre 2024 - Un museo per raccontare le drammatiche storie deipiù spietati al mondo. È il, uno spazio espositivo di 300 mq attraverso il quale scoprire la psicologia criminale, le indagini e i casi più famosi che hanno segnato il nostro immaginario collettivo. Nato nel 2006 a Firenze da un idea di Filippo Terzani (espositore) e Luca Pianesi (imprenditore) e precedentemente ubicato in Via Cavour, il Fskm riapre i battenti a partire da venerdì 6 dicembre presso le cantine di Palazzo Lenzoni de' Medici a Firenze (Via Torta 4R, angolo Piazza Santa Croce – orario 11:00/21:00 – biglietto ingresso 15/13 €). Il Museo ospita una collezione unica di cere artistiche e svela le storie più inquietanti e misteriose della criminologia internazionale.