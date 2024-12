Terremoto a Sanremo la Rai raggiunta dalla notizia sul festival

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione deldella Canzone Italiana, disponendo che dal 2026 il Comune didovrà indire una gara pubblica. L’edizione del 2025, affidata a Carlo Conti, non verrà toccata, per ragioni legate all’avanzato stato organizzativo e per evitare effetti sproporzionati.La sentenza arriva in seguito al ricorso presentatosocietà Je, guidata da Sergio Cerruti, presidente dell’Associazione Fonografici Italiani (Afi). La contestazione verteva sull’associazione tra il marchio “di”, di proprietà del Comune, e il format gestitoRai. Secondo i giudici, il marchio non è inscindibile dal format, e l’organizzazione dell’evento potrebbe essere messa a gara per garantire maggiore qualità e trasparenza.