Ternitoday.it - Terni, possibile nuovo centro commerciale in via del Centenario: “Contrari a una modifica della viabilità”

Leggi su Ternitoday.it

Desideriamo esprimere la nostra preoccupazione riguardo le ultime notizie relative allacostruzione di unnella zona nord di, in particolare nella zona adiacente l’unica arteria di collegamento con ilcittà ovvero via del. Come circolo.