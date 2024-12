Quotidiano.net - Teo Mammucari abbandona Belve: ecco perché è saltata l’intervista con Francesca Fagnani

Roma, 5 dicembre 2024 – Teohato lo studio didurante. Colpo di scena, ieri, durante la registrazione della puntata del programma condotto dalla giornalistaal conduttore è durata appena cinque minuti, ma non rimarrà un segreto, dato che è prevista la messa in onda martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2. L'incontro tra i due si sarebbe rivelato da subito un' escalation di tension e.si sarebbe indispettito, in un primo momento,la– come solitamente procede con i suoi ospiti – si è rivolta a lui dandogli del 'lei'. Un modo di fare che il conduttore non ha gradito e ha immediatamente ridicolizzato domandando: “mi dai del lei se in camerino mi davi del tu?”. La situazione non è migliorata quando la giornalista ha iniziato a formulare le domande.