Sziget Festival 2025 | da Charli XCX all’italiano Anyma la prima parte della line-up

L’energia del, tra i più celebri appuntamenti musicali al mondo, si rinnova dal 6 all’11 agostosull’iconica Isola di Óbuda. E l’annuncioup conferma già l’altissimo livello artistico e la varietà del programma.Tra i grandi protagonisti figurano tre eccezionali headr:, l’innovativo progetto di Matteo Milleri, membro fondatore dei Tale Of Us, porta una performance unica che intreccia elettronica avanguardistica e visual mozzafiato.XCX, icona del pop contemporaneo, che continua a ridefinire il genere con il suo stile eclettico e audace.Chappell Roan, rivelazione che trasforma il palco in un’esplosione di energia e celebra l’autenticità queer.Grafica da Ufficio Stampa A impreziosire l’offerta, un mix eclettico che spazia dalla scena elettronica mondiale al pop e indie, senza dimenticare leggende del rock.