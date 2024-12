Liberoquotidiano.it - Successo Leone Investments: Restituito oltre 1 milione di euro con un ROI del 10% in un solo mese

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Milano, 5 Dicembre 2024 - Continuano i successi dellache si conferma la realtà di crowdfunding immobiliare più solida e in crescita in Italia. Con un punteggio Trustpilot di 4.9 su 5 , un success rate del 100% e un totale di 4,8 milioni direstituiti agli investitori,sta ridefinendo il settore degli investimenti immobiliari, offrendo rendimenti concreti e costruendo fiducia con migliaia di investitori, distinguendosi nel panorama del crowdfunding immobiliare grazie all'attenzione alla trasparenza e all'affidabilità. Neldi Novembre,haben 2 operazioni Immobiliari per un importo totale di 1.027.635€ con un ROI del 10% ai 166 Investitori che hanno creduto in queste 2 Operazioni.“In, siamo fieri di continuare a costruire relazioni di fiducia con i nostri investitori, offrendo loro la possibilità di partecipare a progetti immobiliari innovativi e redditizi.