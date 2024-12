Ilgiorno.it - Studente rapinato e accoltellato dal branco fuori dal liceo Severi Correnti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 5 dicembre 2024 – Il blitzda scuola. Unodiciassettenne accerchiato da una ventina di giovani nordafricani. La rapina dello zaino e il fendente alla gamba sinistra. L'arrivo di due amici per aiutare il ragazzo circondato. Calci e pugni. L'aggressione è andata in scena nel primo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre in via Arona, a due passi dall'ingresso del, in zona CityLife. Il ferito, nato a Bergamo da genitori egiziani, è stato trasportato in codice verde in ospedale: ha riportato un taglio superficiale. Il raid delStando a quanto ricostruito, all'uscita da scuola, il liceale, che frequenta il quarto anno allo scientifico di via Alcuino, è stato circondato da una ventina di giovani, descritti come presumibilmente nordafricani: qualcuno gli ha sfilato lo zaino che conteneva il portafogli con documenti e contanti; qualcun altro nella colluttazione lo ha colpito con un'arma da taglio.