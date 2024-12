Oasport.it - Stefanos Tsitsipas fa discutere sui social: un video mentre sfiora i 300 km/h al volante

ha postato unsul suo profilo Instagram: lo si vedeè alla guida di una Aston Martin alla velocità di 276 km/h lungo un tratto di strada dove il limite imposto era di 100 km/h. Immagini forti, che riprendono il tennista greco in un frangente molto pericoloso e che non sono di certo l’esempio che ci si aspetta da uno sportivo di riferimento. I suoi follower lo hanno puntualmente ripreso e si sono anche preoccupati dello stato mentale del 26enne.Il post è stato accompagnato da alcune frasi, in cui l’atleta ha raccontato di come gli ultimi mesi siano stati “una tempesta silenziosa di evoluzione”, soffermandosi poi sull’imprevedibilità della vita, di come non sia perfetta ma bella. Faanche la cartina del Sudamerica in cui il Cile è stato sostituito da un peperoncino rosso.