Salernotoday.it - Statale al buio e nel degrado a Pagani, Sessa e Ruggiero (Italia Viva): “Interventi urgenti per sicurezza e decoro”

Leggi su Salernotoday.it

Una delle arterie principali di, lache attraversa la città, versa in condizioni sempre più critiche, tra mancanza di illuminazione ediffuso. In particolare, il tratto adiacente al cavalcavia dell’ospedale è segnalato come pericoloso e abbandonato. Annarosae Santino.