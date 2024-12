Fanpage.it - Sparatoria in una scuola in California: feriti gravemente due bimbi di 5 e 6 anni, morto suicida l’assalitore

Due bambini sono rimastiin unaavvenuta in unadi Oroville, in. I, di 5 e 6, sono ricoverati in "condizioni estremamente critiche", ha detto lo sceriffo della contea. Alle 13 (ora locale) di mercoledì 4 dicembre un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della Feather River Adventist School e poi si è tolto la vita.